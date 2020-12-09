Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti
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Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti

09.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:12
Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti

Sudan İçişleri Bakanlığı, eski rejim döneminde getirilen Suriye vatandaşlarının vizeden muaf tutulma uygulamasını kaldırdı.

Sudan İçişleri Bakanlığı, eski rejim döneminde getirilen Suriye vatandaşlarının vizeden muaf tutulma uygulamasını kaldırdı.

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriyelileri vizeden muaf tutan 2001 tarihli 179 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

İçişleri Bakanı Orgeneral et-Tırefi İdris, kararın yürürlüğe girmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaları konusunda ilgili makamlara talimat verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

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