Sudan Sulama Bakanı Abbas: "Anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek"
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Sudan Sulama Bakanı Abbas: "Anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek"

Sudan Sulama Bakanı Abbas: 'Anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek'
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda bölge ülkeleri arasında yasal ve bağlayıcı bir anlaşma sağlanamazsa barajın büyük risklere sebebiyet vereceğini belirtti.

Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda bölge ülkeleri arasında yasal ve bağlayıcı bir anlaşma sağlanamazsa barajın büyük risklere sebebiyet vereceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Abbas, Avrupa Birliğinden bir heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, "Hedasi Barajı'nın Sudan'a çok faydaları var ancak (barajın dolumu ve işletilmesi konusunda) bağlayıcı, yasal bir anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek." ifadelerini kullandı.

Abbas, Hedasi Barajı'nın Sudan'daki Rusayris barajının yanı sıra tarım alanları ve çevreye olumsuz etkileri olacağını ileri sürdü.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, ilk dolum işleminin tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapıldığı barajda, gelecek ay yağmur mevsiminde yeniden dolum yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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