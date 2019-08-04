Sudan: Siyasi krize son verecek imzalar 17 Ağustos'ta atılacak
Sudan'da askerler ve muhaliflerin oluşturduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin üzerinde uzlaştığı, geçiş dönemi hükümetinin nasıl oluşacağını ve yetkilerini belirleyen anayasal metin için nihai imzalar 17 Ağustos'ta atılacak.
Sudan'da askerler ve muhaliflerin oluşturduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin üzerinde uzlaştığı, geçiş dönemi hükümetinin nasıl oluşacağını ve yetkilerini belirleyen anayasal metin için nihai imzalar 17 Ağustos'ta atılacak.
Kaynaklara göre, ülkeyi seçime kadar yönetecek 33 aylık geçiş dönemi konseyi 18 Ağustos'ta duyurulacak ve 20 Ağustos'ta ülkenin yeni başbakanı, 28 Ağustos'ta da kabine açıklanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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