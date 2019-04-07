Sudan Savunma Konseyinden "Eylemcilere Kulak Verin" Açıklaması

Sudan'da Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinden, eylemcilerin toplumun bir kesimini temsil ettiği ve onların taleplerine kulak verilmesi gerektiği bildirildi.

Başkent Hartum'da ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki eylem ikinci gününde devam ederken, Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Konseyden yapılan açıklamada, "Eylemciler toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların taleplerine kulak verilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki barikatlara ve eylemcilerin toplandığı yerin girişleri kapatılmış olmasına rağmen kalabalık giderek artıyor.

Bunun yanı sıra bazı caddelerin kapatılması nedeniyle kentte yoğun trafik görülürken Hartum'un merkezindeki çok sayıda dükkan kepenk indirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, mermiyle yaralanan üç protestocunun yaşamını yitirdiğini ve böylece dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının beşe yükseldiğini bildirmişti.

Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, yerleşkedeki bina çevresinde toplanan protestocular, orduya Beşir yönetimini devirerek ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu. Polis güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hafta içinde yaptığı açıklamada, ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceği sözünü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir'e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.



19 Aralık'tan beri süren gösteriler



Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.



Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, Meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.



OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.



Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA