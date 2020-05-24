Sudan, sağlık çalışanlarını korumak için polis gücü kuracak
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Sudan, sağlık çalışanlarını korumak için polis gücü kuracak

Sudan'da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla polis gücü kurulacağı bildirildi.

Sudan, sağlık çalışanlarını korumak için polis gücü kuracak
24.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:37

Sudan'da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla polis gücü kurulacağı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, sağlık kurumları ve çalışanlarını korumak amacıyla bir polis gücü oluşturmak için harekete geçildiği belirtildi.

Sudan'da doktorlar, geçen perşembe, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet nedeniyle hükümeti grevle tehdit etmişti.

Birleşik Doktorlar Ofisinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürmesi ve bunun önleyecek gerekli yasaların cumartesiye kadar çıkarılmaması durumunda iş bırakma eylemi yapılacağı, olacaklardan hükümetin sorumlu tutulacağı bildirilmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk da doktorların grev tehdidinin ardından sağlık çalışanları temsilcileriyle görüşmüş, bu konuda yasal düzenlenleme müjdesi verilmişti.

Sudanlı doktorlar ve sağlık çalışanları, son haftalarda kendilerine yönelik şiddet olaylarının artmasından şikayet ediyordu.

Kaynak: AA

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