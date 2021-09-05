Sudan Sağlık Bakanı Necib Kovid-19'a yakalandı
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Sudan Sağlık Bakanı Necib Kovid-19'a yakalandı

Sudan Sağlık Bakanı Necib Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanı Necib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta iş yerinde Kovid-19'a yakalanan biriyle temas halinde olduğunu ve hemen test yaptırdığı bilgisini paylaştı.

Testin sonucunun negatif çıktığını aktaran Necib, haftanın başında Kovid-19 belirtileri hissettiğini ve tekrar test yaptığını ve bu sefer sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Necib, evinde karantinaya girdiğini, işini ve özellikle aşı kampanyalarını evden takip ettiğini belirtti.

Sudan'da şimdiye kadar 37 bin 715 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 837 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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