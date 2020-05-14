Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı
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Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un görevinden alındığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı
14.05.2020 06:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 06:52

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un görevinden alındığı bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk, bazı Konsey ve hükümet üyelerinin, oy birliğiyle Sağlık Bakanı Tum'un görevden alınmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada görevden alma kararının gerekçesine yer verilmedi.

Hükümet ve ÖDBG, Egemenlik Konseyinin açıklamasını reddetti

Hükümetten yapılan açıklamada ise Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varılmadığı ve tavsiye kararında bulunulmadığı belirtilerek, Egemenlik Konseyinin açıklaması reddedildi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı açıklamada, Konsey, hükümet ve hükümetin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonundan üyelerin katıldığı toplantıda bazı üyelerin Sağlık Bakanı'nın görevinden alınması fikrini ortaya attıklarını ancak kendilerinin toplantının bu konunun görüşüleceği yer olmadığı şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Salih, "Bakanlar Kurulu ve Başbakanı temsilen diyorum ki Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir taraf ile ne bir anlaşma ne de bir tavsiye söz konusudur." ifadelerini kullandı.

ÖDBG'den yapılan açıklamada da bakanın görevden alınmasıyla ilgili bir taleplerinin olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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