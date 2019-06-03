Sudan ordusu sivil yönetim isteyen protestoculara müdahale etti: En az 5 ölü

Sudan ordusu yönetimin sivillere devredilmesi için başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti.

Sudan Doktorlar Komitesi, askerlerin müdahalesinde en az beş kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle