Sudan Ordusu Komutanı Burhan, yeni Egemenlik Konseyi üyelerini onayladı

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, yeni Egemenlik Konseyinin üyelerini onayladığı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Burhan'ın, 25 Ekim'de feshettiği Egemenlik Konseyinin yerine kurulacak yeni konsey 5'i askeri, 8'i Sudan'ın farklı bölgelerinden temsilciler ve biri kadın olmak üzere 14 üyeden oluşuyor.

Söz konusu kaynak, Konsey üyelerinin Burhan tarafından onaylandığını ve bu üyelerin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanacağını kaydetti.

Abdullah Hamduk'un başbakanlık görevini üstlenmeyi kabul etmemesi durumunda bu görev için eski Büyükelçi Ömer Deheb, Hartum Üniversitesi Öğretim Üyesi Mudavvi İbrahim ve Uluslararası Afrika Üniversitesi Müdürü Hunud Ebya'nın aday olduğu dile getirildi.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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