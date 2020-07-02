Sudan ordusu, iktidar ortaklarının "ülkeyi parçalamak için ırkçı proje yürüttüğü" iddialarını...
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Sudan ordusu, iktidar ortaklarının "ülkeyi parçalamak için ırkçı proje yürüttüğü" iddialarını...

Sudan ordusu, bazı iktidar ortaklarının ülkeyi parçalamak için ırkçı bir proje yürüttüğüne dair iddiaları yalanladı.

Sudan ordusu, iktidar ortaklarının
02.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:45

Sudan ordusu, bazı iktidar ortaklarının ülkeyi parçalamak için ırkçı bir proje yürüttüğüne dair iddiaları yalanladı.

Sudan ordusu basın danışmanı Tuğgeneral Et-Tahir Ebu Hace, yaptığı açıklamada, "Sudan Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali el-Cuzuli'nin sosyal medyada yayımlanan bir videosunda" bir kısım geçici iktidar ortaklarının ülkeyi parçalamak için ırkçı bir proje yürüttüğüne" dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ebu Hace, Cuzuli'nin, 28 Haziran'da özel bir uydu kanalı ile sosyal medyada yer alan videosunda, bölgesel destek bulan iktidar ortağı birtakım radikal, laik partiler ve silahlı kuvvetler içerisindeki bazı unsurların ülkeyi parçalamak için ırkçı bir komplo gerçekleştireceğine, ordunun başkentteki genel karargahına saldıracağına dair iddialarının tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Sudan Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cuzuli, söz konusu komplonun ordu ve istihbaratın müdahalesiyle başarısız olduğunu, ülkenin bir felaketten ve kan dökülmesinden kurtarıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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