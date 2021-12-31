Sudan ordusu: Gösteriler Sudan'ı siyasi çözüme götürmez

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace, Sudan'da yönetimin tamamen sivillere teslim edilmesi için düzenlenen gösterilerin siyasi çözüm getirmeyeceğini savundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya açıklamalarda bulunan Ebu Hace, devam eden gösterilerin ülkeyi yıprattığını belirtti.

Ebu Hace, "Gösteriler Sudan'ı siyasi çözüme götürmez, zaman ve enerji kaybıdır. İstikrarın tek yolu milli uzlaşı ve diyalog." ifadelerini kullandı.

Birtakım gizli ellerin ülkede kaos ve belirsiz bir geçiş dönemi istediğini ileri süren Ebu Hace, "malum çevrelerin ülkeyi uçuruma sürüklemesine ve yıkım planlarına izin vermeyeceklerini" vurguladı.

Sivil yönetim yanlısı gösteri düzenleyen gruplara yakın Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 30 Aralık'ta göstericilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla yapılan müdahaleler sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Böylece, 25 Ekim'den bu yana süren askeri darbe karşıtı gösterilerde ölen kişi sayısı 53 oldu.

Sudan polisinden yapılan açıklamada ise dünkü gösterilerde 4 göstericinin öldüğü, 298 göstericinin yaralandığı belirtildi. 53 emniyet mensubunun yaralandığı ve 3 polis aracının yakıldığı kaydedildi.

Ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken, ordu, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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