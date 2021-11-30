Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesini ziyaret etmesi Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın incelemelerde bulunması Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın bölge sakinlerine...
ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesini ziyaret etmesi
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın incelemelerde bulunması
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın bölge sakinlerine konuşması Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesindeki birlikleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.