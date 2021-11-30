Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi - Haberler
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Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi

AA - Haberler | Güncel

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesini ziyaret etmesi Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın incelemelerde bulunması Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın bölge sakinlerine...

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesini ziyaret etmesi

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın incelemelerde bulunması

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın bölge sakinlerine konuşması Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan - Etiyopya sınırında Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesindeki birlikleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi

Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi

Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi

AA - Son Dakika Haberleri

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