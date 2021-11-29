Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Etiyopya'nın Faşaka bölgesine gitti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Burhan, Küçük Faşaka (Faşaka Suğra) bölgesindeki Birket Nureyn köyüne giderek doğu sınırındaki son durumu ve cephe hattındaki askerleri teftiş etti.

Açıklamada, "Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın Faşaka'yı ziyareti, Silahlı Kuvvetlerin, Sudan topraklarının her karışını korumadaki duruşunu teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

İhtilaflı Faşaka bölgesi

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını, 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan yönetimi ile topraklarının işgal edildiğini ile süren Etiyopya arasında gerginlik sürüyor.

Sudan, İngiliz işgali döneminde Etiyopya ile İngiltere arasında 1902'de imzalanan anlaşmaya dayanarak, Etiyopya ile sınırlarının tam olarak belirlenmesini talep ediyor.

İki ülke, Faşaka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Sudan'ın Gadarif eyaletine bağlı Etiyopya sınır hattında yaklaşık 170 kilometrelik bir alanı kapsayan, Büyük Faşaka, Küçük Faşaka ve Güney Bölgesi olmak üzere üç kısımdan oluşan Faşaka bölgesi, verimli topraklarıyla biliniyor.

Sudan, pazar günü Etiyopya ordusunun Faşaka bölgesindeki sınır hattında düzenlediği saldırılar sonucu 6 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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