Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek
Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.
11.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:30
Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.
Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com