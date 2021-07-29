Sudan Olimpiyat Komitesi, judocu Abdurrasul'un sakatlığı gerekçesiyle İsrailli rakibiyle karşılaşmadığını açıkladı
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Sudan Olimpiyat Komitesi, judocu Abdurrasul'un sakatlığı gerekçesiyle İsrailli rakibiyle karşılaşmadığını açıkladı

Sudan Olimpiyat Komitesi, judocu Abdurrasul'un sakatlığı gerekçesiyle İsrailli rakibiyle karşılaşmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Olimpiyat Komitesi, 2020 Olimpiyat Oyunlarında Sudan'ı temsil eden judocu Muhammed Abdurrasul'un, basında yer aldığı gibi İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için değil sakatlığı gerekçesiyle oyundan çekildiğini bildirdi.

Sudan Olimpiyat Komitesi, 2020 Olimpiyat Oyunlarında Sudan'ı temsil eden judocu Muhammed Abdurrasul'un, basında yer aldığı gibi İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için değil sakatlığı gerekçesiyle oyundan çekildiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Abdurrasul'un, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyundan çekildiğine dair basındaki iddialar üzerine sporcunun Olimpiyat Köyünde testlerinin ve muayenesinin yapıldığı, sırt bölgesindeki yırtık nedeniyle bir hafta rapor aldığı belirtildi.

Sudan'ın, Olimpiyatların temel ilkelerine bağlı olduğu ve hiçbir sporcunun bunu ihlal etmesine müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, doktor raporu ve ilgili belgelerin Uluslararası Judo Federasyonu ile de paylaşıldığı ifade edildi.

Komite, kendilerine para cezası verildiğine dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

The Times of Israel sitesi, Olimpiyat Oyunları'ndaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul'un, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiğini kaydetmişti.

Cezayirli judocu Fethi Nurin ise Abdurrasul'den önce İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için mücadeleden çekildiğini açıklamış, Uluslararası Judo Federasyonu, Olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nurin'in lisansını askıya almıştı.

Nurin, 22 Temmuz'da Cezayir basınına yaptığı açıklamada, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemiş ve "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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