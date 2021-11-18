Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, çarşamba günü Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Halkımız şartları tümüyle yerine getirilmiş bir katliam işleyen Darbeci Konsey Güçleri'ne karşı bir muharebeye girmiştir. Özgürlük, barış ve adalet gayesinde zafer sürecinde yürüyen halkımızdan kadın erkek 15 kişi şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olayların tarih kitaplarına geçeceği vurgulanırken, kadın erkek Sudanlı devrimcilerin cesaretinin altı çizildi.

Daha önce Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Komite açıklamasında, güvenlik güçlerini göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmekle suçlamıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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