Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini...
20.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:32
Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.
Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem