Sudan Maarif Okullarında üçüncü eğitim dönemi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum Okullarında üçüncü eğitim öğretim dönemi, düzenlenen törenle başladı.

Başkent Hartum'daki Maarif Okulları bahçesinde milli marşların okunmasının ardından lise ve üniversiteye giriş sınavlarında derece alan öğrencilere hediye verildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'daki TMV okullarının anaokulundan liseye kadar yakaladığı başarılardan övgüyle söz ederek, mezun olacakların Türkiye ile Sudan arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

İlkokul ve ortaokuldan birer öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler sınıflara geçti.

Kaynak: AA