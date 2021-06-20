Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı
Sudan milli futbol takımı, 2021 FIFA Arap Kupası elemelerinde komşusu Libya'yı 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.
Sudan milli futbol takımı, 2021 FIFA Arap Kupası elemelerinde komşusu Libya'yı 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.
Sudan, Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarının 15'inci dakikasında Muhammed Abdurrahman'ın penaltıdan attığı golle kazanarak, elemeleri geçen ilk takım oldu ve 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Sudan, Cezayir ve Mısır'ın yanı sıra Lübnan-Cibuti karşılaşmasının galibiyle 30 Kasım -18 Aralık tarihlerinde D grubunda mücadele edecek.
Turnuvaya Katar, Irak, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir ve Mısır doğrudan 7 ülke ise eleme maçlarının ardından katılacak.
2022 FIFA Dünya Kupası da kasım-aralık aylarında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem