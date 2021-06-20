Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı

Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan milli futbol takımı, 2021 FIFA Arap Kupası elemelerinde komşusu Libya'yı 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

Sudan milli futbol takımı, 2021 FIFA Arap Kupası elemelerinde komşusu Libya'yı 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

Sudan, Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarının 15'inci dakikasında Muhammed Abdurrahman'ın penaltıdan attığı golle kazanarak, elemeleri geçen ilk takım oldu ve 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Sudan, Cezayir ve Mısır'ın yanı sıra Lübnan-Cibuti karşılaşmasının galibiyle 30 Kasım -18 Aralık tarihlerinde D grubunda mücadele edecek.

Turnuvaya Katar, Irak, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir ve Mısır doğrudan 7 ülke ise eleme maçlarının ardından katılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası da kasım-aralık aylarında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 02:21:43. #1.15#

title