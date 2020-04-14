Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi
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Birleşmiş Milletler, Hartum, Sudan, Libya, Güncel

Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi

Sudan hükümeti, Libya'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.

14.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:02
Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi

Sudan hükümeti, Libya'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan ordusuna bağlı herhangi bir kuvvetin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalarda yer almadığı belirtildi.

Başkent Trablus ya da herhangi başka bir bölgede Sudan güçlerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Libya'da çözümün ancak diyalogla sağlanabileceği, Hartum'un Libya'ya ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğu ve bir ülkenin içişlerine müdahaleyi reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, BM uzmanlarının geçen ocak ayındaki raporunun, Sudan güçlerinin Libya'daki çatışmalara katılımını doğrulayan kanıtlara dayanmadığı belirtildi.

Sudan hükümeti, geçen kasımda Sudan ordusunun çatışmalarda yer almak amacıyla Libya'ya asker gönderdiğini reddetmişti.

BM tarafından tanınan UMH hükümetinin, Sudan yönetiminden, Hafter saflarında savaşan milislere destek veren güçlerini çekmesini talep ettiği geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı.

Libya'da Hafter saflarında savaşan binlerce yabancı paralı askerler olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler uzmanlar raporu, Libya'da Hafter saflarında savaşan paralı askerler gerçeğini ortaya koymuştu. Raporda, uyrukları, aidiyetleri ve sayılarıyla tespit edilen yabancı paralı askerlerin çoğunun Sudan ve Çad'dan geldikleri vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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