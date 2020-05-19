Sudan Kurtuluş Hareketi, "Devrimci Cephe"den ayrıldığını duyurdu
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Sudan Kurtuluş Hareketi, "Devrimci Cephe"den ayrıldığını duyurdu

Mini Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, içerisinde 9 silahlı grubu barındıran ve hükümetle barış görüşmeleri yürüten "Devrimci Cephe"den ayrıldığını duyurdu.

Sudan Kurtuluş Hareketi,
19.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:08

Mini Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, içerisinde 9 silahlı grubu barındıran ve hükümetle barış görüşmeleri yürüten "Devrimci Cephe"den ayrıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi'ne, hareketin Devrimci Cephe'den ayrılarak cephenin biri Minavi, diğeri El Hadi İdris liderliğinde iki gruba bölündüğünün bildirildiği bir belge sunulduğu belirtildi.

Belgede de "Artık Devrimci Cephe Sudan Kurtuluş Hareketi grubu olarak sizinle temas kuracağız. Güney Sudan devletinin liderliğiyle iş birliğine hazırız. Sudan hükümeti ile kalan müzakere dosyalarını tamamlamayı taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Devrimci Cephe Sözcüsü Usame Said, yaptığı açıklamada, oluşumdaki 9 silahlı örgütten 8'inin El Hadi İdris'in liderliğinde birleşmeyi onayladığını belirtti.

Sudan Kurtuluş Hareketi'nin reformlarla ilgili bir görüş sunduğunu ve Devrimci Cephe'nin bunun araştırılması için komisyonu kurduğunu ifade eden Said, Minavi grubunun Güney Sudan Arabuluculuk Komitesine teslim ettiği belgede geçtiği gibi Devrimci Cephe'nin ikiye bölündüğü iddiasını reddetti.

Hartum hükümetiyle güney ve batıdaki bazı silahlı hareketleri bünyesinde barındıran Devrimci Cephe arasında nihai kapsamlı barış anlaşması görüşmeleri bugün yeniden başlamıştı.

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, tarafların belirlenen sürede (9 Mayıs'a kadar) anlaşamaması üzerine yeni müzakere takvimi belirlemişti.

Arabuluculuk Komitesi'nin belirlediği yeni müzakere takvimine göre tarafların 20 Haziran'da müzakere turunu tamamlayıp anlaşmaya paraf atması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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