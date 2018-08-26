Sudan Koyun Geçirme Yarışması Sona Erdi - Denizli

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 845 yıllık geçmişe sahip Sudan Koyun Geçirme Yarışması sona erdi.

Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu süren etkinlikte 51 çoban koyunlarını sudan geçirdi.

Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinden gelen ve "elci" adı verilen baş koyunların katıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.

Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın birincisi Hasan Salık, ikincisi Aşağıseyit Muhtarı Cengiz Ökdem ve üçüncülüğü Sadık Koçan kazandı.

Yarışmada dereceye giren çobanlara 25'er torba yem ile av tüfeği hediye edildi.