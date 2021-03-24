Sudan, Kovid-19 salgınında üçüncü dalga endişesiyle yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor
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Sudan, Kovid-19 salgınında üçüncü dalga endişesiyle yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor

24.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:33
Sudan, Kovid-19 salgınında üçüncü dalga endişesiyle yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artış görülmesi üzerine, arasında başkent Hartum'dan başka kentlere seyahat yasağının da bulunduğu bazı kısıtlamalara gitmeyi değerlendiriyor.

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artış görülmesi üzerine, arasında başkent Hartum'dan başka kentlere seyahat yasağının da bulunduğu bazı kısıtlamalara gitmeyi değerlendiriyor.

Hükümete bağlı Kovid-19 salgınıyla mücadele komitesinden yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki artış üzerine hükümete Hartum'dan diğer şehirlere ulaşımın yasaklanması, pazarlar, okullar, AVM'ler ve restoranların kapatılmasını kapsayan tavsiye kararında bulunulduğu belirtildi.

Sudan'ın Kovid-19 salgınının "üçüncü dalgasının" eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, hükümete bir haftalık kısıtlamaya gidilmesi önerildi.

Sudan, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen 820 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısının ilk sevkiyatını 3 Mart'ta teslim almış, aşılama sürecini 9 Mart'ta başlatmıştı.

Toplam 29 bin 542 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede ölenlerin sayısı 2 bin 3'e yükseldi, 23 bin 858 kişi iyileşti. Vaka sayısının 20 bine yakını Hartum'da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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