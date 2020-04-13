Sudan koronavirüsle mücadele için acil durum yasası çıkardı Sudan'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi ve zafiyet oluşmaması için acil durum yasası çıkardı.

Sudan'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi ve zafiyet oluşmaması için acil durum yasası çıkardı.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, hükümet, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında acil durum yasası çıkardı. Yasa, hastaneler ve karantina merkezlerindeki sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin ve salgınla mücadelede zafiyet oluşturabilecek durumların önlenmesi konusunda alınan tedbirleri, ihlal durumunda verilecek cezaları ve kararı uygulayacak birimlerin yetkilerini kapsıyor.

Yasa uyarınca, sağlık çalışanlarına şiddet, virüsle mücadele merkezlerine zarar vermek, hastalıkla ilgili test ve tedaviyi reddetmek, hasta ya da şüpheli vakaları bildirmemek, virüs nedeniyle kapatılması kararlaştırılan mekanları çalıştırmak, toplantı ve gösteri yasağı ile sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralına uymamak, salgın konusunda yetkilileri ve halkı yanlış bilgilendirmek, gıda stoklamak, fahiş fiyatlardan ürün satmak ve insan kaçakçılığı yapmak Acil Durum ve Kamu Güvenliğini Koruma Yasası'nda öngörülen cezalarla cezalandırılacak.

Polis ve savcıların Ceza Muhakemesi Yasası'na göre ihlallere müdahalede tam yetkili olduğu, polisin gerekli görmesi durumunda gözaltı, araca el koyma, iş yeri kapatma gibi tasarruflarda bulunabileceği kaydedildi.

Mavi Nil eyaletinde önceki gün, yerel yetkililerin karantina merkezinin yer seçimini protesto eden bir grup, tıbbi ekipmanları yağmalamış, merkeze zarar vermişti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelerde ve iş yerlerinde doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına karşı şiddet utanç verici ve kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 19 kişide virüs tespit edildiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise iyileştiğini açıklamıştı. Sudan, virüs nedeniyle 16 Mart'ta acil durum ilan etmiş, tüm kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmıştı.

Kaynak: AA