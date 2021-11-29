Sudan Kongre Partisi lideri Digeyr, siyasi anlaşmaya direneceklerini söyledi

Sudan'da eski sivil iktidar koalisyonunu oluşturan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG) çatısı altındaki gruplardan Sudan Kongre Partisi lideri Ömer Digeyr, koalisyon olarak, 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşmaya direneceklerini bildirdi.

Digeyr, partisinin başkent Hartum'daki merkezinde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşmaya tepki gösterdi.

ÖDG'nin, anlaşmanın bir parçası olmayacağını belirten Digeyr, "ÖDG, bu siyasi anlaşmanın bir parçası değil. (Anlaşma kapsamındaki) toplantıya katılanlar bizi temsilen değil kendi adlarına katıldılar. Onlar toplantılarda sadece kendilerini temsil ettiklerini bize teyit ettiler." dedi.

Digeyr, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi mutabakatı tanımadıklarını vurgulayarak, "25 Ekim'de yaşananlar ile ilgili tavrımız, bunun demokratik dönüşümü baltalayan bir askeri darbe olduğudur. Tek yol, onu son durağı olan tarih çöplüğüne gönderene kadar direnmektir." diye konuştu.

"Siyasi anlaşma, darbeyi meşrulaştırdı"

Hamduk'un bu anlaşma ile kitlesel protesto hareketini sırtından bıçakladığını savunan Digeyr, "Hamduk, kendisini darbe kampına attı. Mutabakat, içerisinde birçok çelişki olan karmakarışık bir anlaşma. Anlaşma, darbe bildirisini meşrulaştırmaktan başka bir şey yapmadı, yeni bir şey getirmedi." ifadesini kullandı.

Digeyr, yarınki kitlesel protestolara katılım çağrısında bulundu.

Başbakan Hamduk, 2019'da sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından başbakanlığa önerilmişti.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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