Sudan, Kenya ve Tanzanyalı terör kurbanlarına tazminat ödeyecek

09.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:00

Sudan, 1998'de Nairobi ve Darusselam'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıların kurbanlarına tazminat ödeme sözü verdi.

Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği ABD'de The Wall Street Journal gazetesine mülakat veren Başbakan Abdullah Hamduk, ülkesinin birkaç hafta içinde Kenya ve Tanzanyalı ailelere tazminat ödemesine başlayacağını belirtti.

Hartum yönetiminin Washington ile uzun süre istişareler yürüttüğünü, kara listeden çıkmak için gerekli şartların çoğunu yerine getirdiğini kaydeden Hamduk, terör listesinden çıkabilmek için ABD ile terörle mücadelede iş birliği yapılması ve bombalı saldırı davalarının halledilmesi gerektiğini ifade etti.

Sudan Başbakanı, Hartum hükümetinin Nairobi ve Darusselam'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıların kurbanlarına birkaç hafta içinde tazminat ödemeye başlayacağını kaydetti.

Washington ile Hartum arasında, Kenya ve Tanzanya'nın başkentlerinde ABD elçiliklerindeki patlamalar, 2000'de Yemen'de Amerikan silahlı kuvvetlerine ait bir gemiye saldırılardan doğan tazminat konuları çözüm bekliyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, martta alt mahkemenin kararını bozarak, 2000'de Yemen'de ABD'ye ait "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırı nedeniyle ölen askerlerin yakınlarının tazminat davasında Hartum lehine karar vermişti.

ABD mahkemeleri, büyükelçiliklerine yönelik saldırı davalarında ise yaklaşık 6 milyar doları sağ kalanlara ait olmak üzere Sudan'ın 10 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.

ABD'nin Tanzanya ve Kenya büyükelçiliklerinin 1998'de eş zamanlı bombalandığı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı El Kaide kamplarında eğitim aldığı öne sürülen bir Sudan vatandaşının gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

ABD, Sudan'a terörü destekleyen ülke kapsamında yaptırımlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA