Sudan "kadın sünnetini" yasakladı

Sudan hükümeti, "kadın sünneti" uygulamasını yasakladı.

Sudan hükümeti, "kadın sünneti" uygulamasını yasakladı.

Sudan'ın geçici hükümeti, kadın sünneti yapanların 3 yıl hapis ve para cezası almasını öngören Ceza Kanunu'nun 141. maddesinde yapılan değişikliği onayladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun kadın sünnetini de suç kapsamına alan özel bir madde ile Ceza Kanunu'nda yaptığı değişikliğin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de fiziki ve zihinsel açıdan ciddi sonuçlar doğuran ve Sudan'da yaygın olarak uygulanan kadın sünnetinin suç kapsamına alınmasını önemli bir karar olarak değerlendirdi.

UNICEF raporlarına göre, Sudan'da yaşları 15 ile 49 arasında değişen her 10 kadından 9'u sünnet ediliyor.

Birçok ülkede insan hakları ihlali olarak değerlendirilen kadın sünneti, BM'ye göre 31 ülkede varlığını korurken, şu an hayattaki 200 milyona yakın kız çocuğu ve kadın bu uygulamaya maruz kaldı.

Özellikle Sahraaltı Afrika'da yoğunlaşan kadın sünneti, Orta Doğu ve Asya'da birçok ülkede yasaklanmasına rağmen hala uygulanmaya devam ediyor.

Kadın sünneti, dini, kültürel ve toplumsal nedenlerle dünya genelinde farklı din ve toplumların mensuplarınca uygulanıyor.

Kaynak: AA