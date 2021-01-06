Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladı
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Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladı

06.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:45
Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladı

ABD'nin Hartum'daki büyükelçiliği, Sudan'ın İsrail ilişkilerini normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

ABD'nin Hartum'daki büyükelçiliği, Sudan'ın İsrail ilişkilerini normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

ABD'nin Sudan'ın başkenti Hartum'daki elçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Elçilikten yapılan paylaşımda, "Sudan'ın istikrar, güvenlik ve ekonomik fırsatlara giden dönüştürücü yolda ilerlemesine yardımcı olacak olan İbrahim Anlaşmaları Bildirgesi'ne (Abraham Accord) bugün imzasını attığı için geçiş hükümetini kutluyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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