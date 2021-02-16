Sudan İslami Hareketi, mensuplarına yönelik gözaltıların ardından destekçilerini sokağa çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sudan İslami Hareketi, mensuplarına yönelik gözaltıların ardından destekçilerini sokağa çağırdı

16.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:36
Sudan İslami Hareketi, mensuplarına yönelik gözaltıların ardından destekçilerini sokağa çağırdı

Sudan İslami Hareketi, devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve kendi üyelerinden onlarca kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından destekçilerine "barışçıl" gösteri çağrısı yaptı.

Sudan İslami Hareketi, devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve kendi üyelerinden onlarca kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından destekçilerine "barışçıl" gösteri çağrısı yaptı.

Hareketin Genel Sekreteri Ahmed Karti, sosyal medya hesaplarında paylaştığı sesli mesajında, "Cadde ve sokaklara çıkın. Bu sizin hakkınız. Meşru tüm yollardan sesinizi dünyaya duyurun." ifadelerini kullandı.

Karti, güvenlik güçlerinden kamu ve vatandaşlara ait mülkleri korumasını istedi.

Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ise şiddet olaylarına karışan eski rejim yanlılarının tutuklanması çağrısı yaptı.

Sudan basınındaki haberlere göre, güvenlik güçleri, 12 Şubat'tan bu yana, Beşir'in partisinden ve İslami Hareket'ten onlarca kişiyi hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddet ve yağma olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinde rolü olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Sudan hükümeti, hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddeti ve dozu artan, yağma olaylarının da yaşandığı protestolardan eski rejim yanlılarını sorumlu tutuyor.

Sudan'da geçiş hükümeti ve askerin liderlik ettiği Egemenlik Konseyi, 28 Kasım 2019'da Beşir rejiminin ortadan kaldırılması yasasını onaylamış, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin (UKP) feshedilmesi, mal varlıklarına el konulması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların kamuya iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde çok sayıda kamu kurumu kundaklanmış, yağma olaylarının yaşanması üzerine polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Bazı eyaletlerde acil durum ilan edilirken, bazı kentlerde süresiz kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Savcılık, 11 Şubat'ta, aralarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Abdurrahman'ın da olduğu UKP üyeleri hakkında ülke genelinde yakalama emri çıkarmış, hükümet valiliklere UKP mensuplarına cezai tedbirler uygulaması talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan İslami Hareketi, mensuplarına yönelik gözaltıların ardından destekçilerini sokağa çağırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 23:42:26. #1.14#
title