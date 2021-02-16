Sudan İslami Hareketi, mensuplarına yönelik gözaltıların ardından destekçilerini sokağa çağırdı

Sudan İslami Hareketi, devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve kendi üyelerinden onlarca kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından destekçilerine "barışçıl" gösteri çağrısı yaptı.

Sudan İslami Hareketi, devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve kendi üyelerinden onlarca kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından destekçilerine "barışçıl" gösteri çağrısı yaptı.

Hareketin Genel Sekreteri Ahmed Karti, sosyal medya hesaplarında paylaştığı sesli mesajında, "Cadde ve sokaklara çıkın. Bu sizin hakkınız. Meşru tüm yollardan sesinizi dünyaya duyurun." ifadelerini kullandı.

Karti, güvenlik güçlerinden kamu ve vatandaşlara ait mülkleri korumasını istedi.

Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ise şiddet olaylarına karışan eski rejim yanlılarının tutuklanması çağrısı yaptı.

Sudan basınındaki haberlere göre, güvenlik güçleri, 12 Şubat'tan bu yana, Beşir'in partisinden ve İslami Hareket'ten onlarca kişiyi hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddet ve yağma olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinde rolü olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Sudan hükümeti, hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddeti ve dozu artan, yağma olaylarının da yaşandığı protestolardan eski rejim yanlılarını sorumlu tutuyor.

Sudan'da geçiş hükümeti ve askerin liderlik ettiği Egemenlik Konseyi, 28 Kasım 2019'da Beşir rejiminin ortadan kaldırılması yasasını onaylamış, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin (UKP) feshedilmesi, mal varlıklarına el konulması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların kamuya iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde çok sayıda kamu kurumu kundaklanmış, yağma olaylarının yaşanması üzerine polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Bazı eyaletlerde acil durum ilan edilirken, bazı kentlerde süresiz kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Savcılık, 11 Şubat'ta, aralarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Abdurrahman'ın da olduğu UKP üyeleri hakkında ülke genelinde yakalama emri çıkarmış, hükümet valiliklere UKP mensuplarına cezai tedbirler uygulaması talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem