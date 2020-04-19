Sudan'ın "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkış yolu "USS Cole davası" kapandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Sudan, Güncel

Sudan'ın "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkış yolu "USS Cole davası" kapandı

ABD mahkemesi, Yemen'de Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle Sudan hükümetinin tazminat konusunda anlaşması üzerine "USS Cole davası"nı bitirdi.

19.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:58
Sudan'ın

ABD mahkemesi, Yemen'de Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle Sudan hükümetinin tazminat konusunda anlaşması üzerine "USS Cole davası"nı bitirdi.

Mahkeme, bir süre önce Sudan hükümeti ile mağdurların ailelerinin 30 milyon dolar tazminat ödenmesinde anlaşmaları üzerine 20 yıldır süren davanın dosyasını kapattı.

ABD, "terörü finanse eden devletler listesi"nden çıkartılması için Hartum hükümetine 2000 yılında USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ödemesini şart koşmuştu.

Sudanlı gazeteciler, anlaşmanın önemli olduğunu, ancak "Hartum hükümetinin saldırıyla ilgisi bulunmadığı halde ABD yaptırımlarından kurtulabilmek için tazminat ödemeye razı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Behram Abdulmunim, Sudan'ın uluslararası yardımları almasının engellendiği uzun yıllar süren bu olumsuz durumdan kurtulması ve uluslararası topluma yeniden katılabilmesi için adını "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarması gerektiğini söyledi.

Abdulmunim, "Sudan hükümetinin USS Cole mağdurlarının aileleriyle anlaşması, Washington'ın Sudan'ın adını 'terörü destekleyen ülkeler listesi'nden çıkarması şartlarının sağlanması açısından önemli bir adım. Sudan bankaları, finansal sistem, ABD yaptırımlarından çok büyük şekilde zarar gördü." ifadelerini kullandı.

"Sudan, sırf yaptırımlardan kurtulabilmek adına tazminat ödemeyi kabul etti"

Adil Abdurrahim ise USS Cole kurbanlarının ailelerine para ödenmesini birçok kişinin gasp ve şantaj olarak değerlendirdiğini belirtti.

Abdurrahim, "Aslında USS Cole meselesinin geçici hükümetle bir ilgisi yok. Ancak Abdullah Hamduk hükümeti, Sudan'a çok şeyler kaybettiren terör listesinden çıkartılmak için ABD'nin isteklerine razı oldu." diye konuştu.

Siyasi analist ve yorumcu Tılal İsmail de "Sudan, hiçbir alakası olmayan bir olayda sırf yaptırımlardan kurtulabilmek adına tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak ABD yönetimi, her dönemde yeni dosyalar öne sürerek, kendine en çok çıkar sağlayacak şekilde farklı bir siyaset izlemesini bildi." değerlendirmesi yaptı.

Sudan Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ı 'terörü destekleyen devletler listesi'nden çıkarma çabalarının bir parçası olarak hükümet, USS Cole olayının kurbanlarının aileleriyle 7 Şubat'ta anlaşma imzaladı." denilmişti.

Açıklamada, "Sudan hükümetinin bu saldırı ya da başka bir terör olayından sorumlu olmadığını açıkça belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Saldırıda 17 Amerikalı bahriyeli ölmüştü

Yemen'in Aden Limanı'nda Ekim 2000'de yakıt ikmali yapan Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda 17 Amerikan askeri ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Washington yönetimi, Sudan'ı terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.

Kaynak: AA

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