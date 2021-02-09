Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında kamu kurumları kundaklandı, dükkanlar yağmalandı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde bir çiftçinin öldürülmesi sonrası çıkan olaylarda bazı iş yerleri yağmalandı, hükümet binaları ateşe verildi.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde bir çiftçinin öldürülmesi sonrası çıkan olaylarda bazı iş yerleri yağmalandı, hükümet binaları ateşe verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Faşir kentinde sokaklara çıkan yüzlerce kişi, bir çiftçinin öldürülmesini protesto etti.

Öfkeli kalabalık, Başsavcılık Arşivi ve Vergi Dairesinin de aralarında olduğu kurumları ateşe verdi, Büyük Çarşı'daki bazı iş yerlerini yağmaladı.

Protestocular polis arabaları ile yoldaki bazı araçları da yaktı. Bölgede gerginlik sürüyor.

Kuzey Darfur eyalet hükümeti, pazar günü bir çiftçinin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi sonrası şiddet olaylarının ve gerginliğin tırmandığı Faşir'de acil durum ilan etmiş, ikinci bir emre kadar gece sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem