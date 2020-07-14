Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Komitesi, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Fetaperno bölgesinde asayişin sağlanması talebiyle geçen haftadan beri devam eden protesto gösterilerinde silahlı kişilerin saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
14.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:36

Sudan Doktorlar Komitesi, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Fetaperno bölgesinde asayişin sağlanması talebiyle geçen haftadan beri devam eden protesto gösterilerinde silahlı kişilerin saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Komite, kimliği belirsiz silahlı saldırganların halkın mallarını da yağmaladığını, tehdidin devam ettiğini bildirdi.

Protesto gösterilerinde silahlı kişilerin saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Komite, 14 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Sudan'da halk hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), Egemelik Konseyi ile hükümete, "şiddet ve yağma olaylarına karışanların bir an önce yakalanması ve güvenliğin sağlanması" çağrısı yaptı.

SPA, saldırganların vatandaşların arabalarıyla pazar yerini ateşe verdiğini, hayvanlarını da çaldığını ifade etti.

Dün OHAL ilan edilmişti

Hükümet, dün Kuzey Darfur eyaletinde ikinci bir emre kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Sudan'ın Darfur bölgesinde halk, güvenliğin sağlanması talebiyle bir süredir eylemler düzenliyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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