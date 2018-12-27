Sudan'ın İstikrarı Mısır'ın İstikrarını Doğrudan Etkiliyor"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudan ve Mısır'daki istikrarın birbirine doğrudan etkisi olduğunu söyledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen Mısır-Sudan Dörtlü Komite toplantısının ardından Şukri, Sudanlı mevkidaşı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mektubunu Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ilettiğini belirten Şukri, mektupta, "ilişkileri destekleme, iletişimi sürdürme, iki ülkede istikrarı sağlama, sorunlarla ortak çalışmalar yürüterek mücadele etme ve her alanda iş birliğini aktif hale getirmenin önemine vurgu yapıldığını" ifade etti.

"Sudan'daki istikrarın Mısır'ın istikrarını; Mısır'daki istikrarın da Sudan'ın istikrarını doğrudan etkilediğini düşünüyoruz." diyen Şukri, iki ülke ve halkları ile liderleri arasındaki uyumun sorunlarla mücadele için gerekli olduğunu söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed de dörtlü komite toplantısının sonuçlarına ilişkin Devlet Başkanı Beşir'i bilgilendirdiklerini aktardı.

Ahmed, "İki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel düzeyde koordinasyon konusunda özel meseleleri ele aldık. İş birliğimizin farklı alanlarda devam etmesinin önemine vurgu yaptık." diye konuştu.

Sudanlı Bakan, Güney Sudan ve Orta Afrika'daki barış çabalarıyla Beşir'in Suriye ziyaretini de toplantıda görüştüklerini kaydetti.

Mısır-Sudan Dörtlü Komitesi, iki ülkenin dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarından oluşuyor. Komite, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin görüşülmesinin yanı sıra ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile dörtlü komite toplantısına katılmak üzere bugün Hartum'a gelmişti.

Sudan'ın çeşitli kentlerinde yaklaşık bir haftadır ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA