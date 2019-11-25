Sudan'ın İstanbul başkonsolosundan Başkan Öztekin'e ziyaret

25.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:00

Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Mohammed Seghairoon Elsheikh Alfaki, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti.



Şehirler arası işbirliğini güçlendirmek adına Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Mohammed Seghairoon Elsheikh Alfaki, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Öztekin yeni dönem projeleri ile Kağıthane'nin tarihi ve kültürel yapısını Başkonsolos Alfaki ile paylaştı. Başkonsolos Alfaki, Kağıthane'de son dönemde gerçekleştirilen projeleri yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Mevlüt Öztekin'e misafirperverliği için teşekkür etti.



"Erdoğan liderliğinde bugün adeta altın çağını yaşıyor"



Başkan Mevlüt Öztekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüzyıllardır Afrika ile olan ilişkilerimiz, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün adeta altın çağını yaşıyor. Biz bu ilişkileri yerelde de güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kağıthane'de birçok Afrika kökenli komşumuz bulunuyor. İlçemizde bulunan Sudan Türk Dostluk Okulu'nda öğrenim gören yüzlerce öğrencimizin tüm sosyal faaliyetlerde yanındayız. Afrikalı kardeşlerimiz Türkiye'yi adeta ikinci vatanları olarak görüyor. Türkiye de gerek devlet, gerekse özel sektör nezdinde Afrika'ya birçok yatırım gerçekleştiriyor. İlişkilerin yerel düzeyde de güçlenmesi için işbirliği ve iletişimimizi önümüzdeki süreçte arttırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA