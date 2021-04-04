Sudan'ın güneyinde askeri helikopter düştü
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Sudan'ın güneyinde askeri helikopter düştü

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'ın güneyinde askeri helikopter düştü

Sudan'ın güneyindeki Mavi Nil eyaletinde askeri helikopterin düştüğü, mürettebatının kurtulduğu bildirildi.

Sudan'ın güneyindeki Mavi Nil eyaletinde askeri helikopterin düştüğü, mürettebatının kurtulduğu bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, askeri bir helikopter, Kenane Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında düştü.

Helikopterde bulunan tüm mürettebat sağ kurtuldu. Kazanın nedeni ve mürettebat sayısı belirtilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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