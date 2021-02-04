Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle 22 bin kişi yerlerinden edildi

Birleşmiş Milletler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki silahlı saldırılar nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin kişinin yerlerinden olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki silahlı saldırılar nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin kişinin yerlerinden olduğunu bildirdi.

OCHA'nın Sudan ofisinden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ocak tarihleri ??arasında bazı silahlı örgütler Güney Darfur eyaletinin Doğu Jebel Marra bölgesindeki 7 köye ve Kator bölgesinin kuzeyindeki köylere saldırı düzenledi.

Doğu Jebel Marra'daki dağlık bölgelerden yaklaşık 22 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel liderlere göre, bu saldırılarda 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saldırganlar evleri yağmaladı ve kundakladı.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem