Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı Karti hakkında tutuklama kararı verildi
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Mevlüt Çavuşoğlu, Başsavcı, Sudan, Güncel

Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı Karti hakkında tutuklama kararı verildi

Sudan Başsavcılığı, eski Dışişleri Bakanı Ali Karti hakkında, devrik lider Ömer el-Beşir'in iktidara geldiği 1989 darbesindeki rolü nedeniyle tutuklama kararı verdi.

18.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:00
Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı Karti hakkında tutuklama kararı verildi

Sudan Başsavcılığı, eski Dışişleri Bakanı Ali Karti hakkında, devrik lider Ömer el-Beşir'in iktidara geldiği 1989 darbesindeki rolü nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1989 darbesinde Beşir'e destek oldukları gerekçesiyle Karti'nin yanı sıra ifade vermeye gelmeyen 5 siyasi hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldığı ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen üst düzey isimlerin, bir hafta içinde en yakın polis merkezine giderek teslim olmaları gerektiği kaydedildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Beşir'in 70 yaşını geçmiş olması nedeniyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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