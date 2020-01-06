Sudan'ın doğusundaki kabile çatışmasında ölü sayısı 15'e yükseldi

06.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:10

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Beni Amir ile Nuba kabileleri arasında perşembe günü başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan şehrinde iki kabile arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 100'ün üzerinde yaralı olduğu belirtildi.

Komiteden yapılan basın açıklamasında, "Yine aynı senaryo yaşandı. Şiddet olayları çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin can aldı." ifadelerine yer verildi.

Bölgede Arap ve Müslüman Beni Amir ile Arap olmayan Hristiyan ve Animist Nuba kabileleri arasında uzun yıllardır anlaşmazlık yaşanıyor.

Batı Darfur'daki Cuneyne kentinde de geçen hafta Massalit ve Arap kabileleri arasındaki çatışmalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi çevre ülkeler ve bölgelere sığınmıştı.

Nisan ayındaki darbenin ardından göreve gelen geçici hükümet, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak için yoğun mesai harcarken bir taraftan da ayrılıkçı silahlı hareketler ve kabile anlaşmazlıklarını çözmeye çalışıyor.

Ülkenin tek liman kenti ve çok sayıda etnik gruptan oluşan Port Sudan ve iç savaşın parçalanma noktasına getirdiği batıdaki Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları, binlerce kişinin ölmesi ve yerlerinden edilmelerinin yanı sıra ülkeye siyasi ve ekonomik olarak ağır fatura çıkartıyor.

Kaynak: AA