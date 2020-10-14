Sudan'ın doğusundaki kabile çatışmasında 6 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'ın doğusundaki kabile çatışmasında 6 kişi hayatını kaybetti

14.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:56
Sudan'ın doğusundaki kabile çatışmasında 6 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın doğusundaki Sevakin kentinde karşıt kabileler arasında çıkan çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan'ın doğusundaki Sevakin kentinde karşıt kabileler arasında çıkan çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkesinde doğusundaki Kesele eyaletinin Sevakin kentinde hükümetin valiyi görevden alma kararı sonrası husumetli Beni Amir ve Hadendova kabileleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı olaylarda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kızıldeniz eyaleti güvenlik komitesi, bugün, iki kabile arasındaki şiddet olayları sonrasında asayiş sağlanana kadar Port Sudan ve Sevakin kentlerinde öğlen 12.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Eritre sınırındaki Kesele eyaleti valiliğine temmuz ayında getirilen Beni Amir kabilesinden Salih Ammar, husumetli oldukları Hadendova kabilesinin karşı çıkmasıyla başlayan protesto gösterileri nedeniyle görevine başlayamamıştı.

Başbakan Hamduk, bölgedeki gerginlik sonrasında dün vali Salih Ammar'ı görevden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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