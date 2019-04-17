Sudan'ın Devrik Lideri Ömer El Beşir Yüksek Güvenlikli Cezaevine Nakledildi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir başkent Hartum'daki yüksek güvenlikli Kobar Cezaevi'ne nakledildi.

Ülkede 19 Aralık'tan bu yana devam eden gösterilerin ardından 11 Nisan'da ordu tarafından gerçekleştirilen bir darbe ile görevden alınan el Beşir o tarihten bu yana ev hapsinde tutuluyordu. Euronews.com'da Görüntüle