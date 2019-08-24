Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

24.08.2019 15:01

eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi

Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi

Duruşmayı izleyenler

Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.

Kaynak: AA