Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi Duruşmayı izleyenler Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını,...

24.08.2019 15:01
Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi

Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi

Duruşmayı izleyenler

Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.

Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında
Kaynak: AA
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