Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında
eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi Duruşmayı izleyenler Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını,...
eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi
Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi
Duruşmayı izleyenler
Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.