Sudan'ın Devrik Devlet Başkanı Beşir Cezaevine Sevk Edildi

Sudan'da 30 yıl ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir darbeyle görevden uzaklaştırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra bugün başkent Hartum'daki Kobar Cezaevi'ne sevk edildi.

Beşir'in bugüne dek yoğun güvenlik önlemleriyle başkanlık sarayında ev hapsinde tutulduğu, cezaevinde ise tecrite alındığı belirtiliyor.

Sudan'da aylardır süren protestolar Beşir'in devrilmesine neden olmuştu.

Beşir'in devrildikten sonra nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Sudan'da darbenin ardından yönetime el koyan Geçici Askeri Konsey, eski hükümetin bakanlarını tutuklamıştı.

Darbeyi yapan Konsey'in ilk başkanı olan Avad bin Avf, eski devlet başkanının "güvenli bir yerde" tutulduğunu açıklamıştı.

Bin Avf daha sonra görevden çekildiğini açıkladı, Geçici Askeri Konsey başkanlığına Korgeneral Fettah Abdülrahman Burhan geldi.

Uganda Dışişleri Bakanı Henry Oryem Okello, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, talep etmesi halinde ülkesinin Beşir'e sığınma hakkı tanıyacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Beşir hakkında tutuklama emri çıkardı.



Göstericiler: Derin devlete son, sivil yönetim istiyoruz

Beşir devrildikten sonra da gösteriler devam etti. Hafta sonu Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan binlerce gösterici, derhal sivil yönetime geçilmesi talebinde bulundu.

Kitlesel gösterileri örgütleyenler BBC'ye yaptıkları açıklamada, "derin devletin tamamen yok edilmesini" talep ettiklerini söyledi.

Bir sözcü, eski rejimin liderlerinin yargılanmasını istediklerini de vurguladı.

Pazartesi günü göstericileri dağıtma girişiminde bulunan güvenlik güçleri, protestocuların el ele tutuşup direnmesi üzerine geri çekilmişti.

Sudan'da darbe öncesi de aylarca protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protestolar, hayat pahalılığına karşı başlamış, daha sonra Beşir'in istifası talebiyle devam etmişti.