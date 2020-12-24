Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz

24.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:44
Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz

Sudan'da "1989 darbesi" davasında yargılanan devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti, müvekkillerinin davasına bakan hakimin siyasi baskılar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Sudan'da "1989 darbesi" davasında yargılanan devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti, müvekkillerinin davasına bakan hakimin siyasi baskılar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Beşir'in savunma heyeti üyeleri, "1989 darbesi" davası hakimi Muhammed İbrahim'in istifa kararıyla ilgili başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.

Savunma heyetinden Kemal Ömer Abdusselam, "Hakimin istifasını sağlık sebeplerine değil mahkemeye yönelik siyasi baskılara bağlıyoruz. Bu nedenle, anayasa mahkemesi huzurunda adil bir yargılama talep ediyoruz." dedi.

Ülkenin şu an bir anayasa mahkemesi, yasama organı ya da adaletin gidişatını denetleyecek bir mekanizmadan yoksun olduğunu vurgulayan Abdusselam, "Dava siyasileşmeye devam ederse daha fazla direneceğiz. Eğer dava adil bir yaklaşımla, yargının tarafsızlığı ve bağımsız yargıçlarla devam ederse yargıya saygı duyup davamıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hakim Muhammed İbrahim, 1989 darbesi davasının salı günkü dokuzuncu duruşmasında, sağlık koşulları nedeniyle davadan çekildiğini açıklamıştı.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz'dan bu yana yargılanıyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:46:07. #1.14#
title