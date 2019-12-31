Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları şiddetlendi

31.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:16

Sudan'ın batı Darfur eyaletinde dün iki kabile arasında başlayan silahlı çatışmalar şiddetlendi.

Cuneyne kenti sakinlerinden Muhammed Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Massalit ve Arap kabileler arasında çatışmanın başladığı Krending sığınmacı kampından silah sesleri duyulduğunu, bölgeden duman yükseldiğini söyledi.

Bu arada, dün acil toplanan Egemenlik Konseyi, kabile çatışmalarının şiddetlendiği eyalete daha fazla asker ve polis gönderilmesini kararlaştırdı.

Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlık ettiği heyet olay yerinde incelemede bulunacak.

Başsavcılık öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Hızlı Destek Kuvvetleri, İstihbarat Başkanlığı ve emniyet üyelerinin yer aldığı komisyon olayları soruşturacak.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde dün iki kabile arasında başlayan çatışmalarda 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA