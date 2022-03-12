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Sudan'ın batısındaki şiddet olaylarında 35 kişi öldü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'ın batısındaki şiddet olaylarında 35 kişi öldü

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde bir haftadır süren şiddet olaylarında 35 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde bir haftadır süren şiddet olaylarında 35 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cebel Mun kentine bağlı Sıleya bölgesinde, 5 Mart'tan bu yana farklı kabilelere mensup kişiler arasındaki çatışmalarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Kasım 2021'de Cebel Mun kentindeki kabile çatışmalarında 43 kişi ölmüş, 46 köy ateşe verilmişti.

BM, 16 Aralık 2021'de Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Sudan, Mart, Güncel, Haberler

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