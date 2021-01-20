Sudan'ın Batı Darfur valisi suikast girişiminden sağ kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sudan'ın Batı Darfur valisi suikast girişiminden sağ kurtuldu

20.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:37
Sudan'ın Batı Darfur valisi suikast girişiminden sağ kurtuldu

Sudan'ın Batı Darfur eyaleti Valisi Muhammed Abdullah ed-Duma, evine düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sudan'ın Batı Darfur eyaleti Valisi Muhammed Abdullah ed-Duma, evine düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Batı Darfur hükümetinden yapılan açıklamada, Vali Duma'nın evine dün akşam saatlerinde bir grubun ağır silahlarla saldırdığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, 16 Ocak'ta iki kabile mensupları arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 159 kişinin öldüğünü, 202 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bölgedeki kabileler arasında, "hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı" gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan'ın Batı Darfur valisi suikast girişiminden sağ kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:40:25. #1.14#
title