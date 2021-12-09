Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 88 kişi öldü - Haberler
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Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 88 kişi öldü

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 88 kişi öldü
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Kranik bölgesindeki kabile çatışmalarında 88 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Kranik bölgesindeki kabile çatışmalarında 88 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, "4 Aralık Cumartesi başlayan kanlı olaylar, pazar sabahına kadar sürdü. Sivillere yapılan vahşi saldırı nedeniyle çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldi. Bazı mahalleler ateşe verildi. Olaylar bir göç dalgasına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayların başından bu yana 88 kişinin hayatını kaybettiği ve 84 yaralının tespit edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce kişi yerinden ediliyor

Sudan ordusu, çatışmaların ardından bölgeye takviye güçler göndermişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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