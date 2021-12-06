Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişi öldü - Haberler
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Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişi öldü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişi öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Batı Darfur eyaletine bağlı Kiranik kentinde iki kabile arasında Silahlı Çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 48 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.

Eyaletin Cebel Moon bölgesinde geçen ay yaşanan kabile çatışmalarında da 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Kiranik kentinde 4 Aralık cumartesi günü çarşıda başlayan ve dün sabah yeniden alevlenen kabile çatışmasında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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