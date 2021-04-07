Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 87'ye yükseldi
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Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 87'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 87'ye yükseldi

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda tansiyon düşerken, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye, yaralıların sayısı ise 191'e yükseldi.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda tansiyon düşerken, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye, yaralıların sayısı ise 191'e yükseldi.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında günlerdir süren çatışmalarda tansiyon düştü. Batı Darfur Eyalet Doktorları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Rizeigat ile Masalit kabileleri arasında 5 gün süren çatışmaların azalmasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye, yaralıların sayısının ise 191'e yükseldiği bildirildi. Bölge halkı ise, olağanüstü hal (OHAL) kararının ardından sokakların sakinleştiğini ifade etti. Yaralıların kaldırıldığı bir hastanede görevli ve adını vermek istemeyen bir doktor ise, "Yorulmuş olabilirler. Yada belki de bu, bir savaşçının dinlenmesidir" ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda, ağır silahlar ve roket atar kullanıldığı iddia edilirken, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, çatışmalar nedeniyle dün Darfur'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. Söz konusu çatışmalar, 2019'da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden bu yana kentte çıkan 3. çatışma olarak kayda geçti. Ocak ayında çıkan çatışmalarda ise en az 129 kişi hayatını kaybederken, kente askeri takviyeler gönderilmişti. - DARFUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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