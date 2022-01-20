Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri sürüyor

Sudan'da askeri yönetime karşı çıkan ve sivil yönetim talep eden yüzlerce kişi, başkent Hartum'da protesto gösterilerine devam etti.

Sudan'da askeri yönetime karşı çıkan ve sivil yönetim talep eden yüzlerce kişi, başkent Hartum'da protesto gösterilerine devam etti.

Başkentin Burri, Menşiyye, Riyad, Taif, Cıreyf, Soba, Mücahidin ve Mamura gibi semtlerinden hareket eden gruplar, merkezi caddelerden Sittin'de toplandı.

"Tam sivil devlet, Halk askerden daha güçlü, Kararımızdan dönmeyiz, Özgürlük, barış ve adalet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, caddeye çıkan yolları parke taşlarıyla kapattı, otomobil lastikleri yaktı.

"Şehitlere Vefa" sloganıyla bir araya gelen, askeri darbe ve iktidar aleyhinde sloganlar atan protestocular, bir an önce sivil ve demokratik sisteme geçiş talep etti.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana gösterilerde öldürülenlerin sayısı 72'ye yükseldi.